Sucesos

Hombre se asomó a una pileta e hizo un aterrador hallazgo en Aguas Zarcas, San Carlos

Impactante hallazgo en Aguas Zarcas movilizó a autoridades

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Cuando un hombre se acercó a una pileta en Aguas Zarcas, San Carlos, jamás imaginó que terminaría frente a una escena aterradora.

Él encontró un cadáver en descomposición y de inmediato alertó a las autoridades, lo que desató una rápida movilización en la zona.

Este hallazgo ocurrió a las 7:47 a.m. de este martes 18 de noviembre, en el antiguo Centro de Restauración de Garabito en Aguas Zarcas de San Carlos, Alajuela.

LEA MÁS: Ella es la joven universitaria que falleció trágicamente dentro de poza en Guácimo

Muerto San José
Un hombre encontró un cadáver en descomposición dentro de una pileta en Aguas Zarcas, San Carlos, lo que provocó una inmediata respuesta de las autoridades. Foto: Alonso Tenorio/ilustrativa (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

La Cruz Roja confirmó que un hombre pidió ayuda a un vecino al decirle que había encontrado un cuerpo.

“Al llegar, se localiza a un hombre boca abajo dentro del agua, en una pileta de aproximadamente un metro de profundidad, cerca de la orilla. La persona se encuentra en estado de descomposición”, señalaron los paramédicos.

LEA MÁS: Esto habría dificultado que esposos asesinados “Donde Toño” lograran pedir ayuda, según dice sobrina

LEA MÁS: Papá que velaba por cuatro hijos murió en trágico accidente, pero sus sueños poco a poco se hacen realidad

Oficiales de la Fuerza Pública se hicieron cargo de la escena, mientras el OIJ se encargó de levantar el cuerpo.

Investigan quién podría ser la víctima y determinar las causas del fallecimiento.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
cuerpo en pileta en Aguas Zarcascuerpo en descomposición
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.