Hombre se asomó a una pileta e hizo un aterrador hallazgo en Aguas Zarcas, San Carlos

Cuando un hombre se acercó a una pileta en Aguas Zarcas, San Carlos, jamás imaginó que terminaría frente a una escena aterradora.

Él encontró un cadáver en descomposición y de inmediato alertó a las autoridades, lo que desató una rápida movilización en la zona.

Este hallazgo ocurrió a las 7:47 a.m. de este martes 18 de noviembre, en el antiguo Centro de Restauración de Garabito en Aguas Zarcas de San Carlos, Alajuela.

Foto: Alonso Tenorio/ilustrativa

La Cruz Roja confirmó que un hombre pidió ayuda a un vecino al decirle que había encontrado un cuerpo.

“Al llegar, se localiza a un hombre boca abajo dentro del agua, en una pileta de aproximadamente un metro de profundidad, cerca de la orilla. La persona se encuentra en estado de descomposición”, señalaron los paramédicos.

Oficiales de la Fuerza Pública se hicieron cargo de la escena, mientras el OIJ se encargó de levantar el cuerpo.

Investigan quién podría ser la víctima y determinar las causas del fallecimiento.