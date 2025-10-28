Hombre visitó casa en la que encontró su propia muerte en Pérez Zeledón

Un sujeto de apellido Espinoza, de 38 años, perdió la vida al ser atacado dentro de una casa a la que él habría llegado por sus propios medios en Las Juntas de Pacuar de Pérez Zeledón.

Los agentes del OIJ recibieron la alerta a las 3:45 a. m., de este martes 28 de octubre; sin embargo, la Cruz Roja recibió la alerta desde las 2:04 a. m.

LEA MÁS: Así fue como ocurrió mortal ataque contra pareja en motel

“Aparentemente, tres sujetos se encontraban compartiendo cuando, por motivos que aún se desconocen, el ahora fallecido atacó al sospechoso, un hombre de 32 años, siendo que, al parecer, este hirió a Espinoza con un arma blanca (puñal)”, dijeron en la oficina de prensa judicial.

El sospechoso llamó a las autoridades y se quedó en la casa junto con el cuerpo del muerto esperando a la policía. Foto: Ilustrativa (Foto: John Durán)

Sospechoso esperó a la Policía

El escenario del homicidio ocurrió en la vivienda del sospechoso, quien avisó al 9-1-1 sobre los hechos.

“Cuando la Fuerza Pública llegó se encontró al sospechoso junto al ahora fallecido.

LEA MÁS: Detienen en Panamá a hombre sospechoso de asesinar a mujer dentro de cabina en Río Claro

“El sospechoso quedó detenido por la Policía Administrativa y remitido al Ministerio Público para lo correspondiente”, agregaron.

Las autoridades judiciales buscan al tercer hombre que estaba con ellos, para conocer su versión de lo ocurrido.

Este caso sigue bajo investigación para determinar el móvil de los hechos.

En Pérez Zeledón han ocurrido ocho homicidios en lo que llevamos de este 2025.

LEA MÁS: La promesa que hace hija de Ligia Faerron a un mes de su desaparición