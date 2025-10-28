Sucesos

Hombre visitó casa en la que encontró su propia muerte en Pérez Zeledón

Un hombre de apellido Espinoza, de 38 años, fue asesinado en Las Juntas de Pacuar de Pérez Zeledón

Por Alejandra Morales

Un sujeto de apellido Espinoza, de 38 años, perdió la vida al ser atacado dentro de una casa a la que él habría llegado por sus propios medios en Las Juntas de Pacuar de Pérez Zeledón.

Los agentes del OIJ recibieron la alerta a las 3:45 a. m., de este martes 28 de octubre; sin embargo, la Cruz Roja recibió la alerta desde las 2:04 a. m.

“Aparentemente, tres sujetos se encontraban compartiendo cuando, por motivos que aún se desconocen, el ahora fallecido atacó al sospechoso, un hombre de 32 años, siendo que, al parecer, este hirió a Espinoza con un arma blanca (puñal)”, dijeron en la oficina de prensa judicial.

Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS, llegó a celdas del OIJ en un vehículo judicial desde Pérez Zeledón.
El sospechoso llamó a las autoridades y se quedó en la casa junto con el cuerpo del muerto esperando a la policía. Foto: Ilustrativa (Foto: John Durán)

Sospechoso esperó a la Policía

El escenario del homicidio ocurrió en la vivienda del sospechoso, quien avisó al 9-1-1 sobre los hechos.

“Cuando la Fuerza Pública llegó se encontró al sospechoso junto al ahora fallecido.

“El sospechoso quedó detenido por la Policía Administrativa y remitido al Ministerio Público para lo correspondiente”, agregaron.

Las autoridades judiciales buscan al tercer hombre que estaba con ellos, para conocer su versión de lo ocurrido.

Este caso sigue bajo investigación para determinar el móvil de los hechos.

En Pérez Zeledón han ocurrido ocho homicidios en lo que llevamos de este 2025.

Homicidio Las Juntas de Pacuar de Pérez Zeledónreunión de amigossospechoso llamó al 911 para alertar de homicidio
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

