La muerte de Vanessa Navarro Sevilla, de 47 años, dejó un profundo dolor entre sus compañeros del Hospital Tomás Casas, en Osa, donde trabajaba como enfermera profesional.

Vanessa también era integrante de la Banda Comunal de Palmar Norte, Osa agrupación que sufrió la pérdida de dos de sus miembros, luego de un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este domingo en la zona sur.

El centro médico despidió a la mujer con un mensaje en el que destacó su calidad humana, su sonrisa y la huella que dejó entre quienes compartieron con ella su vocación de servicio.

“Con profundo dolor despedimos a nuestra compañera Vanessa Navarro Sevilla, enfermera profesional del Hospital Dr. Tomás Casas Casajús. Su partida enluta a nuestra familia institucional. Nos queda el recuerdo de su sonrisa, su calidad humana y la huella que deja en quienes compartieron con ella su vocación de servicio. Descansa en paz, Vanessa. Siempre serás parte de nuestra familia hospitalaria”, expresaron desde el hospital.

LEA MÁS: Director de banda de Osa tenía las maletas listas para su primera gira internacional junto a sus compañeros

Vanessa Navarro Sevilla, de 47 años, era enfermera del hospital Tomás Casas y también integrante de la Banda Comunal de Palmar Norte. Foto: Tomada de hospital Tomas Casas, Osa (Tomada de hospital Tomas Casas, Osa/Tomada de hospital Tomas Casas, Osa)

La tragedia ocurrió cuando Vanessa manejaba un carro junto a otras tres personas: su pareja, su hija Allison, de 18 años, y su yerno Axel Osmany Quesada Navarro, de 32 años, quien era el director de la Banda Comunal de Palmar Norte.

Vanessa y Axel fallecieron luego de que el vehículo chocara contra un muro y un poste, en Potrero Grande de Buenos Aires, zona sur del país.

Un fatal accidente cobró la vida de la enfermera Vanessa Navarro Sevilla, de 47 años y del docente Axel Osmany Quesada Navarro, de 32 años, en Potrero Grande de Buenos Aires, la madrugada del domingo 29 de noviembre del 2026. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

El accidente ocurrió a la 1:12 a. m., cuando regresaban de una presentación musical.

La muerte de ambos golpeó a la agrupación comunal, que en los últimos días también ha recibido muestras de cariño por parte de personas que reconocen el aporte de sus integrantes a la música y la cultura de la zona.