“Humilde y trabajador”: así despiden a papá víctima de accidente en La Guácima

Los compañeros de trabajo de Daniel Flores, de 36 años, el papá que murió en un trágico accidente en La Guácima de Alajuela, compartieorn un sentido mensaje en redes sociales.

“Informamos del fallecimiento del compañero, hermano y gran amigo Daniel Flores Garita. Agradecemos de antemano el apoyo incondicional y amistad con nuestro compañero. Además, queremos que lo recuerden como el Dani humilde y trabajador”, pusieron en la página Redcars Detailing, negocio de lavado de carros que pertenecía a la víctima.

Daniel Flores Garita, de 36 años, falleció en un accidente en Alajuela. (Cortesía/Cortesía)

Daniel, padre de dos hijas, perdió la vida la madrugada de este martes, tras sufrir un accidente en motocicleta en La Guácima de Alajuela.

Según el reporte preliminar, Flores se dirigía hacia su trabajo cuando, por razones que aún se investigan, perdió el control de la motocicleta de alto cilindraje que conducía y colisionó contra un poste.

El accidente ocurrió alrededor de las 4:36 a.m. Testigos alertaron a los cuerpos de emergencia, quienes lo trasladaron de inmediato al Hospital San Rafael de Alajuela; sin embargo, falleció minutos después de ingresar a la sala de shock, debido a la gravedad de las lesiones.

Compañeros de trabajo y allegados lo describen como un hombre dedicado, alegre y de gran corazón, siempre dispuesto a ayudar a los demás.

LEA MÁS: Narcoavioneta provoca megaoperativo: buscan a dos sospechosos en tres provincias

Algunos de sus clientes también compartieron sentidos mensajes por la tragedia.

“Excepcional en su trabajo. Chineador a sus clientes”.

“Desde que tuve la oportunidad de conocer a Daniel en el 2020, pude ver en él a una gran persona: trabajador, dedicado y centrado. Fui testigo de cómo fue creciendo su negocio hasta convertirlo en un verdadero referente. Durante estos años fui su cliente y siempre confié en él plenamente”.

LEA MÁS: Desaparición misteriosa: hija de trabajadora de Teletica salió a pasear a su perra y no volvió

“Nuestro gran amigo quedarán los buenos recuerdos siempre esa persona trabajadora humilde gracias por tanto Dani un abrazo y que Dios te reciba mi amigo”.

LEA MÁS: Pastora desapareció de redes sociales casi 2 meses antes de ser asesinada junto con hija de 4 años

La vela de Daniel Flores Garita se realizará este martes 5 de noviembre, a partir de las 7 p.m., en la Capilla de Atenas, donde familiares y amigos le darán el último adiós.

Daniel era un apasionado por los carros y el fútbol.