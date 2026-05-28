Hundimiento en la ruta 27: vea las impresionantes fotos que muestran la magnitud del daño

El hundimiento registrado en la ruta 27, a la altura de Orotina, continúa siendo uno de los temas más comentados debido a la magnitud de los daños ocasionados en una de las principales vías del país.

Las imágenes captadas por nuestro fotógrafo Alonso Tenorio permiten observar con detalle el enorme agujero que se formó en el kilómetro 56, en el sector conocido como Las Fruteras.

LEA MÁS: Estas son las rutas alternas que deberán usar conductores ante cierre de ruta 27 por enorme hundimiento

Las fotografías muestran la dimensión del colapso y evidencian el reto que enfrentan las autoridades para restablecer el tránsito en la zona.

Así se ve actualmente el hundimiento. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

El agujero habría sido provocado por trabajos y por las lluvias. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

¿Qué provocó el hundimiento?

Según explicó este jueves Efraín Zeledón, ministro del MOPT, el incidente habría sido causado por un taponamiento de troncos y agua mientras se realizaban trabajos de sustitución de una alcantarilla.

LEA MÁS: (Video) Impresionante hundimiento provoca cierre temporal de ruta 27

De acuerdo con los reportes oficiales, el agujero tiene aproximadamente 15 metros de profundidad y un diámetro similar, dimensiones que han sorprendido a quienes han visto las imágenes del sitio.

Las autoridades informaron que, a partir del viernes 29 de mayo, se habilitará el paso regulado por un carril. Además, se trabaja en la instalación de un puente modular que permitirá abrir un carril adicional para vehículos livianos mientras continúan las labores de reparación.

De momento no hay paso. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Las autoridades están trabajando en opciones para los conductores. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)