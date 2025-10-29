Huracán Melissa deja a 186 costarricenses en albergues y sigue causando inundaciones

El huracán Melissa y la afectación indirecta que dejó sobre el Pacífico de Costa Rica siguen pasando factura. Las inundaciones continúan en varias partes del país, debido a que los suelos están saturados.

Además, hay 186 personas en albergues, según confirmó Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

“Los niveles de inundación se mantienen en diferentes sectores, a pesar de que el tiempo ha mejorado. Por esta razón, los siete albergues mantendrán a las personas para garantizarles la seguridad mientras bajan las aguas. 186 personas están en albergues en Santa Cruz, Puerto Jiménez, Corredores y Cóbano”, detalló Picado.

La influencia indirecta del fenómeno climático mantiene las inundaciones en el Pacífico norte y sur de Costa Rica. Foto: Bomberos (Bomberos /Bomberos)

La provincia más afectada es Guanacaste: en Santa Cruz, Nicoya y Nandayure. También la zona sur está siendo golpeada por estos aguaceros.

“Los comités de emergencia están atendiendo las necesidades de las familias de Puerto Jiménez, Corredores, Osa y Golfito.

“Las acciones operativas para este miércoles se concentran en la atención de necesidades de las comunidades que reportaron inundaciones, para brindarles en el menor tiempo posible la atención necesaria”, señaló el jerarca.

Conforme mejoren las condiciones del tiempo, realizarán la evaluación de daños en caminos e infraestructuras con daños.

De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), la influencia indirecta del huracán Melissa está disminuyendo; sin embargo, la Zona de Convergencia Intertropical permanece sobre Costa Rica y las lluvias de variable intensidad seguirán sobre el país.