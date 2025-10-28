Huracán Melissa deja grandes daños en Guanacaste y el sur de Costa Rica

El mal tiempo causado de manera indirecta por el huracán Melissa deja grandes daños para el Pacífico de Costa Rica.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) señala que han atendido emergencias en Santa Cruz, Nandayure, Nicoya en Guanacaste; mientras que en el sur de Costa Rica las emergencias se han presentado en Osa, Puerto Jiménez, entre otros lugares cercanos.

Alejandro Picado, presidente de la CNE, señaló que la mañana de este martes 28 de octubre están evacuando personas en Santa Cruz de Guanacaste, ya que el nivel del agua es alto.

En Santa Cruz, Guanacaste realizan evacuaciones debido a la gran cantidad de agua estancada que hay en varias comunidades. Foto: CNE (CNE/Cortesía)

“En Santa Cruz se reportaron anegamientos en Guayabal, el colapso de los sistemas de alcantarillado ocasionó inundaciones y se registró la caída de un árbol sobre una vivienda.

“También se reportan afectaciones en Llano de Tempate y El Llanito. En Los Pargos, Paraíso y 27 de abril, el río Seco se desbordó y provocó daños en múltiples viviendas”, afirmó Picado.

Agregó que el río Zapote se desbordó, afectando a Ostional, San Juanillo y Culiacán.

En Nandayure, la comunidad de San Pablo reportó inundaciones con daños en viviendas y caminos, también por el colapso de los sistemas de alcantarillado. También el río San Pablo se desbordó y afectó a la comunidad de Puerto Tiel.

El sur del país también golpeado

El río Sierpe en Osa, se desbordó generando afectaciones en comunidades como San Juan y otras que ya habían resultado impactadas en días anteriores, indicó Picado.

En Garabito, Golfito y Corredores continúa la atención de los eventos ocurridos en los últimos días.

De momento, el único albergue abierto es en Puerto Jiménez, con 16 personas.

“Se espera que este martes las lluvias continúen, por lo que es necesario mantenerse alerta y acatar las indicaciones de las instituciones”, dijo Picado.

Costa Rica en alerta

El Pacífico se mantiene en alerta Naranja, mientras que la alerta amarilla es para la región central y norte y la alerta verde para la zona Caribe.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica que este martes será un día lluvioso, le piden a las familias que viven cerca de zonas propensas a inundaciones o deslizamientos estar atentos.