Identifican a joven que murió tras sufrir quemaduras en el rostro mientras trabajaba en un local de comidas en Alajuela

Kenner Altamirano, de 23 años, es el joven que murió al sufrir quemaduras en el rostro cuando trabajaba en un local de comidas de sushi en Alajuela.

Él se convirtió en la víctima número 26 que ha muerto en este 2025 por culpa de las llamas.

Altamirano era nicaragüense y, en busca de un mejor futuro, vivía en Costa Rica. Trascendió que su mamá está viajando a suelo costarricense para llevarse el cuerpo de su hijo.

Kenner Altamirano, de 23 años, es el joven que murió al sufrir quemaduras en el rostro cuando trabajaba en un local de comidas de sushi en Alajuela. Foto: Primerísima Nicaragua (Primerísima Nicaragua/Primerísima Nicaragua)

LEA MÁS: Otra tragedia por incendio: una persona murió frente a Pollo Macho, en Alajuela

Tragedia comenzó con un freidor

La fatal situación ocurrió la mañana del jueves 18 de diciembre, en Alajuela centro, frente a la casa de Pollo Macho.

Los bomberos señalaron que el incendio inició en un freidor y que la llama alcanzó al joven, quien trabajaba en el lugar.

Leonel Jiménez, del despacho de Bomberos, detalló a La Teja que la emergencia fue atendida en un restaurante, a las 10:48 a. m.

Jiménez explicó que se trató de un principio de incendio, y que cuando los bomberos llegaron, las llamas ya habían sido controladas por el personal del restaurante.

LEA MÁS: Hijo vivió el momento más amargo de su vida al presenciar el accidente en carretera que mató a su papá

LEA MÁS: Ellas eran las hermanas de 11 años y 9 años que murieron en incendio mientras visitaban a una amiguita en Quesada Durán

Este 2025 se convierte en el año con más víctimas por incendio después del 2018; se contabilizan 26 personas fallecidas con esta nueva víctima.

La mañana de este miércoles murieron tres niñas y una mujer de aproximadamente 30 años en un incendio que consumió una casa en Quesada Durán, en Zapote, San José.