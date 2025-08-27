Identifican a la víctima del fatal choque entre tráiler y carro que ardió en llamas tras el impacto

Detalle del accidente ocurrido este martes en la entrada de Puerto Cortés, en el sentido de la ruta Palmar – Cortés. Fotografía: (Bomberos de Costa Rica/Cortesía)

Un muchacho de apellido Torres, de 30 años, vecino de Golfito, en la zona sur de Costa Rica, es la víctima del violento choque entre un carro y un tráiler.

El violento impacto provocó que los vehículos alzaran en llamas.

Las autoridades judiciales señalan que las causas de este accidente las mantienen bajo investigación.

“Colisionó de manera frontal contra un tráiler que viajaba en sentido contrario, a raíz de esto el vehículo tiene un desperfecto mecánico y se incendia”, detallaron en el OIJ.

Violento choque cobra una vida en Puerto Cortés

El trágico hecho ocurrió a eso de las 5:47 a.m. de este martes en la entrada de Puerto Cortés, sobre la ruta 34, conocida como la Costanera sur.

“El impacto ocasionó que la cabina del vehículo pesado se incendiara, quedando debajo de la cabina del camión el vehículo liviano, cobrando la vida de una persona”, informó Bomberos.

El trailero no sufrió heridas.

