Sucesos

Identifican a la víctima del fatal choque entre tráiler y carro que ardió en llamas tras el impacto

El fallecido era vecino de Golfito, zona sur del país

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales
Detalle del accidente ocurrido este martes en la entrada de Puerto Cortés, en el sentido de la ruta Palmar – Cortés. Fotografía:
Detalle del accidente ocurrido este martes en la entrada de Puerto Cortés, en el sentido de la ruta Palmar – Cortés. Fotografía: (Bomberos de Costa Rica/Cortesía)

Un muchacho de apellido Torres, de 30 años, vecino de Golfito, en la zona sur de Costa Rica, es la víctima del violento choque entre un carro y un tráiler.

El violento impacto provocó que los vehículos alzaran en llamas.

Las autoridades judiciales señalan que las causas de este accidente las mantienen bajo investigación.

“Colisionó de manera frontal contra un tráiler que viajaba en sentido contrario, a raíz de esto el vehículo tiene un desperfecto mecánico y se incendia”, detallaron en el OIJ.

LEA MÁS: Hombre sufrió pavorosa emergencia mientras trabajaba

Violento choque cobra una vida en Puerto Cortés

El trágico hecho ocurrió a eso de las 5:47 a.m. de este martes en la entrada de Puerto Cortés, sobre la ruta 34, conocida como la Costanera sur.

LEA MÁS: Macabro triple homicidio: jovencita de 16 años y un hombre fueron baleados y quemados dentro de casa

“El impacto ocasionó que la cabina del vehículo pesado se incendiara, quedando debajo de la cabina del camión el vehículo liviano, cobrando la vida de una persona”, informó Bomberos.

El trailero no sufrió heridas.

LEA MÁS: Violento choque frontal de dos carros deja dos heridos de gravedad

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Choque en Puerto CortésFallecido por choque en Puerto Cortés
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.