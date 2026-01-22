Identifican a motociclista fallecido en choque contra carro en Cartago

Un hombre de apellido Miranda, de 36 años, es la víctima mortal de un choque entre una moto y un carro en Quebradilla de Cartago.

LEA MÁS: PCD vuelve a golpear a narco familia que reclutó a más miembros para seguir con su oscuro negocio

La fatalidad ocurrió 500 metros al este de la iglesia local. La Cruz Roja recibió la alerta a las 6:27 p. m. de este miércoles 21 de enero. Tras la violenta colisión, ambos vehículos se estrellaron contra el muro de una vivienda.

El fatal choque ocurrió en Quebradilla de Cartago. Foto Sucesos Costa Rica. (Facebook/El fatal choque ocurrió en Quebradilla de Cartago. Foto Sucesos Costa Rica.)

LEA MÁS: Tragedia en Pavas: hermano vio cómo río arrastró a su ser querido tras caer de un puente

En el sitio, declararon a Miranda sin vida, mientras que el conductor del carro no quiso ser trasladado a un centro médico.

“Al conductor del vehículo se le practicó la prueba de alcoholemia y dio negativo”, señalaron en el OIJ.

Otro fatal accidente en Cartago cobró la vida de una pareja de motociclistas la noche de este miércoles en Paraíso. Fallecieron un muchacho de 23 años y una adolescente de 16 años, quienes se vieron involucrados en un choque contra un camión.

LEA MÁS: Psicólogo terminó metido en grave problema por lo que le encontraron mientras trabaja en la cárcel