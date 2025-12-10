Identifican a motociclista que murió tras arriesgada maniobra en la ruta 32

Un hombre de apellido Azofeifa, de 70 años, es el motociclista que murió en un violento choque contra un camión sobre la ruta 32, a la altura de Guácimo, Limón.

Las autoridades judiciales afirmaron que Azofeifa habría intentado cruzar la pista de lado a lado y, en apariencia, no se percató de que se acercaba un camión de carga liviana. Fue en ese momento cuando ocurrió el choque.

Consecuencia del fuerte impacto, Azofeifa murió en el sitio.

El motociclista de apellido Azofeifa en apariencia intentó cruzar la ruta 32 a la altura de Guácimo de lado a lado. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Esta fatalidad fue reportada a las 5:30 p. m. de este martes 9 de diciembre.

Al conductor del camión le hicieron la prueba de alcoholemia y dio negativa.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte confirmó la muerte de 493 personas por accidentes de tránsito hasta el 27 de noviembre anterior.