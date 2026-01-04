Identifican a muchacho ejecutado a plena luz del día y cuyo cuerpo quedó tendido sobre una acera

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer la identidad del joven que la tarde de este sábado fue ejecutado a plena luz del día en Hatillo 8.

LEA MÁS: Hombre es asesinado a balazos a plena luz del día en calle Morenos

Por medio de su oficina de prensa, la Policía Judicial informó que se trataba de un muchacho apellidado Sánchez, de 20 años, quien falleció a consecuencia de un ataque armado.

El crimen ocurrió a eso de las 5 p.m. del sábado cerca del cruce hacia calle Morenos, en Hatillo 8, sobre la radial en la salida hacia Circunvalación.

LEA MÁS: Inicio de festejos se convierte en tragedia: carro atropella a varias personas y mata a un hombre y a niño

La víctima mortal fue un muchacho apellidado Sánchez. Foto: Archivo (IStock)

“Lo que se tiene hasta este momento es que se escucharon varias detonaciones de un arma de fuego y posteriormente ubican el cuerpo de este hombre en vía pública”, detalló el OIJ.

Fotografías que circulan en redes sociales, y que no mostraremos por respeto a los seres queridos de la víctima, muestran como el cuerpo del hombre quedó tendido boca arriba sobre una acera a la orilla de la calle.

LEA MÁS: Mamá de joven empresario asesinado: “Me lo torturaron, porque me lo encontré de rodillas y amarrado”

Se presume que Sánchez habría sido atacado desde un vehículo en movimiento, el cual se dio a la fuga tras la balacera, motivo por el que los investigadores buscan cámaras en los alrededores que permitan esclarecer lo sucedido.