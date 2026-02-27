Sucesos

IMN da noticias para todos aquellos que ya estaban cansados del frío

Empujes fríos han causado que varios de los días de febrero sean más fríos de la cuenta

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

Si usted de las personas que ha estado luchando con los fríos y ventoleros de los últimos días, le tenemos buenas noticias, pues este viernes las condiciones serán muy diferentes.

LEA MÁS: Ejecutan a hombre de múltiples balazos en Purral

Así lo informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), el cual indicó que las principales características para este viernes son las temperaturas cálidas, vientos alisios entre débiles a moderados y condiciones estables en general para el territorio nacional.

LEA MÁS: Asesino de Cupido, querido vendedor de flores, dijo frase que hizo hervir la sangre de toda su familia

Un empuje frío al norte de la región intensificará los vientos alisios y provocará lluvias dispersas en el Caribe y la zona norte.
Para este viernes se esperan temperaturas más cálidas. (Canva/Canva)

“El país amanece entre despejado a nubes parciales, estas aumentan en el transcurso del día para la vertiente del Caribe y hacia el centro-sur del Pacífico”, destacó el IMN.

LEA MÁS: OIJ revela la identidad de cliente de minisúper que fue asesinado por sicarios cuando salía de hacer sus compras

Según los expertos, los vientos serán moderados en el norte del Pacífico Norte y por la mañana en el Valle Central. En el periodo vespertino la nubosidad al oeste del Caribe Sur y montañas del Caribe Norte, pueden dar lugar a lluvias muy localizadas. Misma condición se presentará en alrededores del Golfo Dulce en el Pacífico.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
IMNCalorFríoVientos
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.