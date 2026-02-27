IMN da noticias para todos aquellos que ya estaban cansados del frío

Si usted de las personas que ha estado luchando con los fríos y ventoleros de los últimos días, le tenemos buenas noticias, pues este viernes las condiciones serán muy diferentes.

Así lo informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), el cual indicó que las principales características para este viernes son las temperaturas cálidas, vientos alisios entre débiles a moderados y condiciones estables en general para el territorio nacional.

Para este viernes se esperan temperaturas más cálidas.

“El país amanece entre despejado a nubes parciales, estas aumentan en el transcurso del día para la vertiente del Caribe y hacia el centro-sur del Pacífico”, destacó el IMN.

Según los expertos, los vientos serán moderados en el norte del Pacífico Norte y por la mañana en el Valle Central. En el periodo vespertino la nubosidad al oeste del Caribe Sur y montañas del Caribe Norte, pueden dar lugar a lluvias muy localizadas. Misma condición se presentará en alrededores del Golfo Dulce en el Pacífico.