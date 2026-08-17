Impactante video revela cómo ocurrió el horrible accidente que apagó la vida de joven cruzrojista

Una cámara de seguridad grabó el momento exacto en que ocurrió el horrible accidente de tránsito que cobró la vida del joven cruzrojista Josué Segura Cruz, de 18 años.

La trágica noticia causó gran conmoción en la Benemérita, pues Segura era muy conocido por ser coordinador local del programa de Cruz Roja Juventud en el Comité Auxiliar en Barranca, Puntarenas.

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El suceso que cobró la vida de Segura ocurrió a eso de las 9:30 p.m. en Barranca de Puntarenas, en las inmediaciones de la soda Yiyo.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el suceso ocurrió cuando Segura y otro hombre no identificado viajaban en dos motocicletas.

“De manera preliminar, lo que se maneja sobre la dinámica de los hechos es que, aparentemente, el conductor de un automóvil se disponía a ingresar al sector de barrio Riojalandia y al realizar el giro hacia la izquierda habría colisionado contra dos motocicletas, que circulaban en sentido contrario”.

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La versión brindada por el OIJ coincide con el video que circula en redes sociales, en donde se observa la maniobra hecha por el conductor del carro y como los dos motociclistas no pudieron hacer nada por esquivar el vehículo.

El joven falleció de forma inmediata debido a las graves heridas que sufrió. Foto Noticias Puntarenas al Instante. (Redes/El joven falleció de forma inmediata debido a las graves heridas que sufrió. Foto Noticias Puntarenas al Instante.)

En cuanto a Segura, este salió expulsado y su cuerpo quedó tendido debajo de un carro, mientras que su moto se estrelló contra un muro, cerca de donde estaba sentada una pareja que resultó ilesa.

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El otro motociclista, cuya identidad no trascendió, fue trasladado en condición delicada a un centro médico.

Sobre el conducto del carro, inicialmente trascendió que este huyó de la escena pero, en apariencia, regresó al lugar poco después.