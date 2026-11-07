Impresionante video muestra cómo cuerpos de emergencia usaron plataforma para rescatar a hombre que cayó desde antena

Por medio de una plataforma, personal del Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja lograron rescatar a un hombre que cayó desde una antena de telecomunicaciones al techo de una bodega en Heredia.

Las autoridades informaron que la emergencia ocurrió alrededor de las 10 a.m. de este sábado en el sector en una bodega en Barreal de Heredia, de la terminal de buses de La 400, 100 metros al sur.

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Cuerpos de emergencia usan plataforma para rescatar a hombre herido

“La Benemérita Cruz Roja Costarricense responde a una emergencia en Heredia, Ulloa, sector de Barreal, donde se reporta la caída de un hombre desde una antena hacia el techo de una estructura. Al momento, la persona no es visible”, indicó la Cruz Roja.

Sandor Solís, jefe de Estación de Bomberos de Heredia, explicó que debido al sitio donde cayó el hombre de 39 años, tuvieron que usar una plataforma para poder rescatarlo, pues dicha bodega tiene aproximadamente 15 metros de altura.

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Los bomberos tuvieron que usar una plataforma para bajar al hombre del techo de la bodega. Foto Bomberos. (Bomberos/Los bomberos tuvieron que usar una plataforma para bajar al hombre del techo de la bodega. Foto Bomberos.)

“Fue necesario solicitar una unidad plataforma para realizar el rescate, por la altura y las condiciones climáticas del sector”, agregó.

Por su parte, Walter Freer, Coordinador Operativo Nacional de Cruz Roja, explicó que el hombre habría caído desde una altura de aproximadamente 6 metros. El accidente ocurrió cuando este, en apariencia, iba bajando de la torre de telecomunicaciones.

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Los bomberos tuvieron que usar una plataforma para bajar al hombre del techo de la bodega. Foto Bomberos. (Bomberos/Los bomberos tuvieron que usar una plataforma para bajar al hombre del techo de la bodega. Foto Bomberos.)

“El paciente fue estabilizado con medicación y se le trasladó al Hospital San Vicente de Paul en Heredia”, detalló Freer.

De momento no se ha dado a conocer la identidad del hombre y lo que se habla es que, posiblemente, realizaba alguna especie de trabajo cuando ocurrió el accidente.