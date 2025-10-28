Impresionantes fotos muestran el aterrador accidente que cobró la vida de camionero en Orotina

Un hombre perdió la vida de forma trágica la tarde de este martes cuando, por circunstancias que no son claras, el camión que conducía chocó violentamente contra un árbol.

Fotografías que circulan en redes sociales muestran la magnitud del terrible impacto, en estas se observa cómo la cabina del vehículo quedó completamente despedazada.

La cabina del camión quedó totalmente despedazada. Foto Facebook. (Facebook/Hombre muere en choque de camión contra árbol en Orotina. Foto Facebook.)

LEA MÁS: Hombre visitó casa en la que encontró su propia muerte en Pérez Zeledón

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, el mortal accidente ocurrió a eso de las 2:17 p.m., en Orotina, Alajuela, específicamente sobre la ruta 34, a escasos metros de una parada de buses frente al restaurante La 34.

LEA MÁS: Fiesta terminó en tragedia: hombre queda en cuidados intensivos tras brutal golpiza en San Ramón

El camión chocó contra un árbol al lado de la calle. Foto Facebook. (Facebook/Hombre muere en choque de camión contra árbol en Orotina. Foto Facebook.)

“Se informa de la colisión de un camión contra un árbol, en el sitio se aborda un hombre adulto, el cual ya no presentaba signos vitales”, informó la Cruz Roja.

La Benemérita informó que un segundo paciente, que en apariencia también viajaba en el camión, fue trasladado en condición urgente a la clínica de Orotina.

En el camión viajaban dos hombres, uno de ellos perdió la vida. Foto Facebook. (Facebook/Hombre muere en choque de camión contra árbol en Orotina. Foto Facebook.)

LEA MÁS: Huracán Melissa deja grandes daños en Guanacaste y el sur de Costa Rica

De momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido, solo trascendió que este viajaba en el mencionado camión, el cual en apariencia pertenece a la empresa Mayca.