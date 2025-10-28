Sucesos

Impresionantes fotos muestran el aterrador accidente que cobró la vida de camionero en Orotina

El fatal choque se dio cuando el camión chocó contra un árbol

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

Un hombre perdió la vida de forma trágica la tarde de este martes cuando, por circunstancias que no son claras, el camión que conducía chocó violentamente contra un árbol.

Fotografías que circulan en redes sociales muestran la magnitud del terrible impacto, en estas se observa cómo la cabina del vehículo quedó completamente despedazada.

Hombre muere en choque de camión contra árbol en Orotina. Foto Facebook.
La cabina del camión quedó totalmente despedazada. Foto Facebook. (Facebook/Hombre muere en choque de camión contra árbol en Orotina. Foto Facebook.)

LEA MÁS: Hombre visitó casa en la que encontró su propia muerte en Pérez Zeledón

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, el mortal accidente ocurrió a eso de las 2:17 p.m., en Orotina, Alajuela, específicamente sobre la ruta 34, a escasos metros de una parada de buses frente al restaurante La 34.

LEA MÁS: Fiesta terminó en tragedia: hombre queda en cuidados intensivos tras brutal golpiza en San Ramón

Hombre muere en choque de camión contra árbol en Orotina. Foto Facebook.
El camión chocó contra un árbol al lado de la calle. Foto Facebook. (Facebook/Hombre muere en choque de camión contra árbol en Orotina. Foto Facebook.)

“Se informa de la colisión de un camión contra un árbol, en el sitio se aborda un hombre adulto, el cual ya no presentaba signos vitales”, informó la Cruz Roja.

La Benemérita informó que un segundo paciente, que en apariencia también viajaba en el camión, fue trasladado en condición urgente a la clínica de Orotina.

Hombre muere en choque de camión contra árbol en Orotina. Foto Facebook.
En el camión viajaban dos hombres, uno de ellos perdió la vida. Foto Facebook. (Facebook/Hombre muere en choque de camión contra árbol en Orotina. Foto Facebook.)

LEA MÁS: Huracán Melissa deja grandes daños en Guanacaste y el sur de Costa Rica

De momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido, solo trascendió que este viajaba en el mencionado camión, el cual en apariencia pertenece a la empresa Mayca.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Falelcido choque orotinaChoque camión orotina
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.