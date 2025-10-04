Impresionantes imágenes muestran cómo lluvias causaron colapso total de carretera en Cambronero

El colapso de la carretera en Cambronero se habría dado la madrugada de este sábado. Foto Noticias San Ramón. (FAcebook/El colapso de la carretera en Cambronero se habría dado la madrugada de este sábado. Foto Noticias San Ramón.)

El paso por la ruta 1 en el sector de Cambronero se encuentra completamente cerrado debido a que una parte de de dicha carretera colapsó por completo a consecuencia de las lluvias que han afectado esa zona.

Lo que inició como un hundimiento, que fue reportado este viernes en el sector conocido como la Vuelta del Cristo, terminó por convertirse en un profundo guindo. Al parecer, el terreno debajo de dicha carretera cedió por completo en la madrugada de este sábado.

Las imágenes que circulan en redes sociales y medios regionales son impresionantes, pues se observa cómo los dos carriles en un tramo de aproximadamente 100 metros desaparecieron por completo, incluso un poste del tendido eléctrico cayó al guindo con los restos de la carretera.

Afortunadamente la carretera ya había sido cerrada previamente. Foto Noticias San Ramón. (FAcebook/El colapso de la carretera en Cambronero se habría dado la madrugada de este sábado. Foto Noticias San Ramón.)

Afortunadamente, las autoridades tomaron la decisión de cerrar el paso por dicha carretera horas antes de que ocurriera esta situación.

El paso por dicho sector se encuentra cerrado hasta nuevo aviso, por lo que los conductores tendrán que usar vías alternas. En el caso de los vehículos livianos estos pueden transitar por la vía Río Jesús –Piedra Blanca, desviándose hacia Guadalupe para salir a Esparza.

Mientras que en el caso de los vehículos pesados estos deberán transitar por la ruta 27.