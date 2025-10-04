Sucesos

Impresionantes imágenes muestran cómo lluvias causaron colapso total de carretera en Cambronero

El paso por la ruta 1, en el sector de Cambronero, se encuentra totalmente cerrado

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo
El colapso de la carretera en Cambronero se habría dado la madrugada de este sábado. Foto Noticias San Ramón.
El colapso de la carretera en Cambronero se habría dado la madrugada de este sábado. Foto Noticias San Ramón. (FAcebook/El colapso de la carretera en Cambronero se habría dado la madrugada de este sábado. Foto Noticias San Ramón.)

El paso por la ruta 1 en el sector de Cambronero se encuentra completamente cerrado debido a que una parte de de dicha carretera colapsó por completo a consecuencia de las lluvias que han afectado esa zona.

LEA MÁS: Dos hombres llevaron con engaños a Kevin Kirby al lugar donde se cree lo mataron

Lo que inició como un hundimiento, que fue reportado este viernes en el sector conocido como la Vuelta del Cristo, terminó por convertirse en un profundo guindo. Al parecer, el terreno debajo de dicha carretera cedió por completo en la madrugada de este sábado.

Las imágenes que circulan en redes sociales y medios regionales son impresionantes, pues se observa cómo los dos carriles en un tramo de aproximadamente 100 metros desaparecieron por completo, incluso un poste del tendido eléctrico cayó al guindo con los restos de la carretera.

El colapso de la carretera en Cambronero se habría dado la madrugada de este sábado. Foto Noticias San Ramón.
Afortunadamente la carretera ya había sido cerrada previamente. Foto Noticias San Ramón. (FAcebook/El colapso de la carretera en Cambronero se habría dado la madrugada de este sábado. Foto Noticias San Ramón.)

LEA MÁS: Alerta por lluvias y deslizamientos en Costa Rica durante el fin de semana

Afortunadamente, las autoridades tomaron la decisión de cerrar el paso por dicha carretera horas antes de que ocurriera esta situación.

El paso por dicho sector se encuentra cerrado hasta nuevo aviso, por lo que los conductores tendrán que usar vías alternas. En el caso de los vehículos livianos estos pueden transitar por la vía Río Jesús –Piedra Blanca, desviándose hacia Guadalupe para salir a Esparza.

LEA MÁS: Impactante video: Vecinos de Desamparados enfrentaron terribles inundaciones

Mientras que en el caso de los vehículos pesados estos deberán transitar por la ruta 27.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
colapso carretera CambroneroColapso Cambronero
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.