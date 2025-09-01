Indignación por algo que reveló el OIJ sobre el sospechoso de asesinar a la prima de una diputada

La maestra María del Milagro Peralta, de 43 años, fue asesinada dentro de su casa en Nicoya. Foto cortesía para La Teja. (Cortesía/La maestra María del Milagro Peralta, de 43 años, fue asesinada dentro de su casa en Nicoya. Foto cortesía para La Teja.)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló una indignante situación sobre el sospechoso de acabar con la vida de la maestra de inglés María del Milagro Peralta, de 43 años, quien el pasado viernes fue asesinada dentro de su casa en Nicoya, Guanacaste.

El sospechoso de cometer el atroz crimen es un hombre apellidado Sánchez, de 49 años, quien era la expareja de Peralta. El sujeto fue detenido poco después del crimen.

Este lunes Michael Soto, subdirector del OIJ, reveló una situación sobre Sánchez que causó mucha indignación.

“Gracias a una rápida acción policial se logró detener al hombre, el cual en algún momento fue pareja de la ahora fallecida y había algún tipo de medidas cautelares”, dijo.

Soto no reveló qué clase de medidas había en contra de Sánchez, pero se presume que estás habrían sido establecidas por solicitud de la maestra para su protección.

El crimen ocurrió la noche del pasado viernes en el barrio El Carmen, en Nicoya, cuando el sospechoso, al parecer, se metió a la casa de María del Milagro para luego apuñalarla en múltiples ocasiones.

Este lunes, el Ministerio Público informó que Sánchez pasará 6 meses en prisión preventiva mientras es investigado por este caso.