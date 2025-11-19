Indignante maniobra casi cobra la vida de un motociclista; el responsable quedó grabado

Una despreciable acción de un conductor de carro quedó grabada y el OIJ pide ayuda para dar con el sujeto.

El sujeto manejaba un carro alto y habría atropellado dos veces a un motociclista que se encontraba esperando la luz roja del semáforo y fue golpeado por detrás; las llantas del carro le pasaron dos veces por encima, pues el conductor del carro luego de atropellarlo, retrocedió para huir del sitio.

Este caso está en manos de los agentes de la Sección de Delitos Contra la Integridad Física y Tránsito del OIJ, quienes piden ayuda para dar con el conductor del carro, pues es sospechoso de lesiones culposas.

Motociclista sufrió violento atropello

Los hechos ocurrieron el lunes 28 de abril del 2025, a las 5:35 a.m. en Montes de Oca, en San José.

El carro es tipo 4x4, Mitsubishi estilo Montero o Nativa, verde oscuro o negro.

Mientras que el conductor es de tez blanca, contextura delgada.

Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.