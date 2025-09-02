Insegura de la zona impide a rescatistas llegar al túnel donde fallecieron dos jóvenes

Los dos hombres, que al parecer, cayeron y murieron dentro de un túnel usado para extraer oro, no han sido rescatados, debido a que las autoridades afirman que la zona no es segura.

Así lo confirmó Luis Salas, del Cuerpo de Bomberos, quienes junto a la Cruz Roja, señalaron este mediodía que estaban a 20 minutos del sitio a la espera de recibir el visto bueno por parte de la Fuerza Pública para llegar al lugar.

“Hemos recibido la llamada desde tempranas horas, personal de Los Chiles, Alajuela, respondió y se envió personal especializado de rescate en cavernas. Es un trabajo coordinado con la Policía y hasta que ellos no indiquen que la situación está segura para el personal se hace el ingreso”, indicó Salas.

La Fuerza Pública se mantiene en Crucitas y deben dar la orden para que rescatistas ingresen al punto de extracción de oro. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

La Cruz Roja también señaló que esperan la orden de la Fuerza Pública.

“Por motivos de seguridad de nuestro personal nos encontramos a unos 20 minutos del sitio”, señalaron.

Versiones no oficiales señalan que los fallecidos se trataría de dos hermanos de 20 y 24 años, quienes, en apariencia, estaban a unos 30 metros de profundidad; esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

Mario Zamora, ministro de Seguridad, afirmó que este hecho se debe al incremento de las acciones mineras ilegales en esta zona.

“Estamos reforzando el área con policías de fronteras, Fuerza Pública y Migración, pero la gran solución parte de la aprobación del proyecto de ley de Crucitas presentado hace meses en la Asamblea Legislativa”, señaló Zamora.

Alerta en Crucitas

Este estremecedor hecho mantiene en vilo a las autoridades en el cerro Fortuna, en Crucitas de Cutris, en San Carlos, zona norte del país.

“Se reporta la aparente localización de dos cuerpos humanos dentro de un túnel utilizado para la extracción de oro, a una profundidad aún no determinada. No se descarta la posibilidad de que haya más personas en el sitio”, es la alerta del primer reporte de la Cruz Roja.

Los rescatistas se mantienen en el cerro Fortuna atendiendo el hecho. Foto: Cruz Roja

La situación la atienden desde tempranas horas de este martes 2 de setiembre.

“Por el momento no está claro si la situación se originó por un deslizamiento del túnel o por otras causas”, agregaron.

La Cruz Roja Costarricense movilizó los siguientes recursos: un vehículo de primera intervención, una ambulancia, la Unidad Especializada de Primera Intervención y la Unidad Especializada de Búsqueda y Rescate Urbano.

