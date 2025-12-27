Sucesos

Inusual hallazgo: hombre falleció dentro de un cajero automático en Heredia

Hecho inusual movilizó a cuerpos de emergencia

Por Alejandra Morales

Un hombre falleció dentro de un cajero automático ubicado en el centro de Heredia, en un hecho poco común que movilizó a los cuerpos de emergencia la mañana de este sábado 27 de diciembre.

La situación fue confirmada por la Cruz Roja Costarricense, cuyos paramédicos atendieron el llamado de emergencia y, al llegar al sitio, encontraron al hombre sin signos vitales.

Hecho inusual movilizó a cuerpos de emergencia. Foto: Alonso Tenorio/Ilustrativa (Alonso Tenorio)

De acuerdo con la información preliminar, no se le observaron signos visibles de violencia, por lo que, en apariencia, la causa de la muerte sería natural. No obstante, el caso quedó bajo investigación para esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento y de quien se trata.

Los cruzrojistas coordinaron con la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes se encargaron de realizar las diligencias correspondientes y determinar cómo proceder ante esta inusual situación.

hombre murió dentro de cajero en Herediafallecido en cajero automático
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

