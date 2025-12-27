Hallan cuerpo de hombre en el cauce del río Negro, en Coto Brus

Vecinos de Coto Brus se toparon con una triste escena la tarde del viernes 26 de diciembre, cuando hallaron un cuerpo que yacía en el cauce del río Negro.
Tras el reporte de los lugareños, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se desplazaron al sitio para iniciar con las pesquisas correspondientes.
El fallecido es un nicaragüense de apellido Reyes, de 32 años, según el OIJ.
Los agentes realizaron el levantamiento del cuerpo este sábado 27 de diciembre y lo trasladaron a la morgue judicial.
OIJ investigará caso
Los agentes iniciaron una investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos y si hubo o no participación de terceras personas.
Se está a la espera de los resultados de la autopsia para determinar si se trató de un accidente, una muerte natural o un hecho violento.
