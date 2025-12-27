Sucesos

Hallan cuerpo de hombre en el cauce del río Negro, en Coto Brus

El cuerpo fue localizado por vecinos y el OIJ investiga las causas

Por Ingrid Hidalgo

Vecinos de Coto Brus se toparon con una triste escena la tarde del viernes 26 de diciembre, cuando hallaron un cuerpo que yacía en el cauce del río Negro.

Tras el reporte de los lugareños, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se desplazaron al sitio para iniciar con las pesquisas correspondientes.

El fallecido es un nicaragüense de apellido Reyes, de 32 años, según el OIJ.

Unos vecinos alertaron sobre un cuerpo que yacía en el río Negro en Coto Brus. El OIJ está investigando el hecho. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los agentes realizaron el levantamiento del cuerpo este sábado 27 de diciembre y lo trasladaron a la morgue judicial.

OIJ investigará caso

Los agentes iniciaron una investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos y si hubo o no participación de terceras personas.

Se está a la espera de los resultados de la autopsia para determinar si se trató de un accidente, una muerte natural o un hecho violento.

El OIJ trasladó el cuerpo a la morgue judicial y está a la espera de los resultados de la autopsia. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

