Investigan homicidio de joven ciclista de 25 años atacado por sujetos en moto

Un joven, de apellido Aguilera, de 25 años, viajaba en bicicleta por Chacarita, Puntarenas, cuando fue sorprendido por unos gatilleros que le dispararon en múltiples ocasiones.

Los sospechosos serían dos hombres que viajaban en una motocicleta y quienes lo habrían seguido minutos antes del ataque.

La agresión fue reportada a las 7:50 p. m., de este viernes 26 de setiembre.

La víctima de apellido Aguilera falleció en el hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas. Foto: Archivo (Alonso Tenorio)

De acuerdo con el OIJ, Aguilera fue llevado al hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas, donde lo declararon fallecido.

Este caso es investigado por los agentes del OIJ, quienes deberán determinar los motivos de esta agresión mortal y dar con los responsables.

Puntarenas contabiliza 97 asesinatos en lo que va del año, siendo la tercera provincia más violenta del país.

Los muchachos entre los 18 y los 29 años son las principales víctimas de la ola de violencia que ocurre en Costa Rica desde hace tres años.

