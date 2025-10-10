Sucesos

Joven de 16 años lucha por su vida tras ser atacado a balazos en La Unión

La Cruz Roja informó que el muchacho fue trasladado a un centro médico en condición crítica

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo
Una balacera registrada en el barrio 15 de setiembre, en Hatillo, dejó la noche de este miércoles 6 personas heridas.
El muchacho de 16 años fue alcanzado por varios disparos. Foto Archivo. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

Un muchacho de 16 años se encuentra luchando por su vida en la camilla de un centro médico, tras haber sido víctima de un salvaje ataque.

LEA MÁS: Cayó en Limón sospechoso de intentar matar a tres a balazos

De acuerdo con el informe de la Cruz Roja, el joven fue atacado a balazos y varios de los disparos alcanzaron a impactarlo en distintas partes de su cuerpo.

LEA MÁS: Tragedia en Matina: Fallece en choque Rudy Casasola, pilar del balonmano caribeño

Los hechos ocurrieron a eso de las 9:30 p.m. de este jueves en La Unión de Cartago, específicamente en el sector de Río Azul.

“Informan de hombre de 16 años con varios impactos de bala, el cual es trasladado en condición crítica al hospital San Juan de Dios”, detalló la Benemérita.

LEA MÁS: Fuertes lluvias dejan 33 emergencias por inundaciones y un deslizamiento en La Uruca

De momento las autoridades no han dado a conocer las circunstancias que mediaron en este violento hecho.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Baleado Río AzulJoven baleado Río Azul
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.