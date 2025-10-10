Joven de 16 años lucha por su vida tras ser atacado a balazos en La Unión

El muchacho de 16 años fue alcanzado por varios disparos. Foto Archivo. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

Un muchacho de 16 años se encuentra luchando por su vida en la camilla de un centro médico, tras haber sido víctima de un salvaje ataque.

De acuerdo con el informe de la Cruz Roja, el joven fue atacado a balazos y varios de los disparos alcanzaron a impactarlo en distintas partes de su cuerpo.

Los hechos ocurrieron a eso de las 9:30 p.m. de este jueves en La Unión de Cartago, específicamente en el sector de Río Azul.

“Informan de hombre de 16 años con varios impactos de bala, el cual es trasladado en condición crítica al hospital San Juan de Dios”, detalló la Benemérita.

De momento las autoridades no han dado a conocer las circunstancias que mediaron en este violento hecho.