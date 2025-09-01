Sucesos

Joven de 17 años es la segunda víctima de violento choque de una moto contra caballo

Violento choque de moto contra caballo llevó luto a dos familias de Guatuso

Por Silvia Coto
El hecho se registró pasadas las 6:30 p. m., en las inmediaciones del conocido parque recreativo Laberinto de Katira en Guatuso. Fotografía: (Édgar Chinchilla/Cortesía)
Una muchacha de 17 años también falleció en el choque de una moto contra un caballo. (Édgar C/Cortesía)

Una jovencita de 17 años es la segunda víctima del violento choque de una moto contra un caballo, que ocurrió la noche del domingo en Guatuso de Alajuela.

Los fallecidos fueron identificados como Alexander González, de 22 años, y esta muchachita, de 17 años.

El accidente ocurrió en las cercanías del parque recreativo Laberinto de Katira.

Los jóvenes viajaban en una moto cuando chocaron contra un caballo, Alexander falleció en el sitio y la joven en el centro médico.

El animal murió en el sitio, mientras que el caballista fue llevado a un centro médico con varias lesiones.

Según trascendió, el domingo hubo una cabalgata y varias personas en redes sociales comentaron que se toparon con varios caballistas y que, por lo oscuro de la zona, unos pocos alumbraban con el celular.

