Joven de 18 años se involucró en dos riñas en una sola noche y ahora lucha por su vida en un hospital

Un muchacho de apellido González, de 18 años, sufrió tres puñaladas luego de verse involucrado en dos riñas seguidas en Matama de Limón.

Las heridas las sufrió en la clavícula y otras dos en el brazo y la mano izquierda.

Las autoridades recibieron la alerta a la 1 de la madrugada de este domingo 7 de diciembre, en Bananito Norte, en Matama de Limón.

LEA MÁS: “Ella estaba ilusionada”: Mujer que volvía de fiesta del trabajo murió violentamente en la entrada de su casa

El OIJ investiga los dos problemas en los que se vio involucrado González, de 18 años. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Cómo ocurrieron las riñas

“Lo que se maneja es que este hombre tuvo una riña en dos ocasiones, primero con un hombre que se retiró del lugar y posteriormente con otro sujeto que llegó al sitio y se dio una riña entre ellos, en ese momento resultó herido”, dijeron en la oficina de prensa del OIJ.

LEA MÁS: Iba por el tío y mató al sobrino: El pleito en Alajuelita que terminó en la peor desgracia navideña

LEA MÁS: Dos jóvenes mueren en terrible accidente y otro queda herido: los tres iban en la misma moto

González fue llevado al hospital Tony Facio, donde se recupera. Las autoridades tratan de esclarecer las razones de estos pleitos y de dar con el agresor.