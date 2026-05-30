Joven de 19 años pierde la vida tras choque frontal entre dos motocicletas en Desamparados

Un violento choque frontal entre dos motocicletas, ocurrido la noche de este viernes en Desamparados, cobró la vida de un muchacho y dejó una escena que le hace pedazos el corazón a cualquiera.

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En un video que circula en redes sociales se observa cómo, al lado del cuerpo del joven, se encontraba una pareja de rodillas y con sus cabezas inclinadas hacia él, lamentando la terrible situación. Se desconoce si se trataba de los padres del muchacho.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que la víctima mortal de ese choque fue un joven apellidado Sánchez, de apenas 19 años. En ese accidente también resultó herido un joven de apellido Escobar, de 20 años, quien fue trasladado a un centro médico.

El mortal accidente ocurrió la noche de este viernes en Los Guido de Desamparados. Foto Waze CR. (Facebook/El mortal accidente ocurrió la noche de este viernes en Los Guido de Desamparados. Foto Waze CR.)

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De acuerdo con la versión preliminar que maneja la Policía Judicial, el fatal accidente ocurrió pasadas las 10 p.m. de este viernes en Los Guido de Desamparados, específicamente en el sector 3.

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De momento, no existe una versión clara sobre cómo ocurrió el choque, solo trascendió que ambos muchachos colisionaron de frente.