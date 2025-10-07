Joven de 23 años es detenido como sospechoso de participar en cruel homicidio frente a bar en Batán

El muchacho de 23 años fue detenido en Batán este martes. Foto OIJ. (OIJ/El muchacho de 23 años fue detenido en Batán este martes. Foto OIJ.)

Un muchacho fue detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso de participar en el cruel homicidio de un hombre que se encontraba frente a un sport bar en Limón.

Así lo informó la oficina de prensa de la Policía Judicial, la cual detalló que el sospechoso es un joven apellidado Rodríguez, de 23 años, quien fue capturado a eso de las 5 a.m. de este martes en Batán de Limón.

Para poder capturar al sospechoso, el OIJ realizó dos allanamientos de forma simultánea, uno en una casa en el centro de Batán y otro en una vivienda en el sector de Ramal 7.

De acuerdo con la Policía Judicial, Rodríguez es vinculado con el homicidio de un hombre apellidado Gutiérrez, de 35 años, ocurrido la madrugada del pasado 12 de setiembre en Batán centro.

“Según la versión preliminar, Gutiérrez estaba en vía pública frente al bar, momento en el que, aparentemente, llegó una motocicleta en la que viajaba el sospechoso junto a otro sujeto, siendo este último quien se bajó y le disparó a Gutiérrez en múltiples ocasiones”, detalló el OIJ.

Gutiérrez falleció de forma inmediata en el sitio a consecuencia de dos disparos en el pecho.

Por medio de varias diligencias de investigación, los agentes lograron determinar que, en apariencia, Rodríguez era quien manejaba la moto el día del homicidio.

De momento, las autoridades no han dado a conocer cuál habría sido el posible móvil del homicidio.