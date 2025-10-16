Sucesos

Joven de 23 años se habría aprovechado de mujer en estado de ebriedad para comete grave delito

El muchacho fue detenido luego de que el OIJ allanó su casa

Por Adrián Galeano Calvo
Mujer agredida. Foto Shutterstock
El joven apellidado Núñez, de 23 años, se habría aprovechado de la mujer.

Un joven de 23 años fue detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso de cometer una atrocidad, aprovechando que una mujer, al parecer, se encontraba en estado de ebriedad.

Así lo dio a conocer la Policía Judicial, la cual indicó que se trata de un muchacho apellidado Núñez, de 23 años, quien fue detenido la mañana del miércoles en Santa Cruz de Guanacaste, como sospechoso de los delitos de violación y robo agravado.

Sin detallar la fecha, el OIJ añadió que, de acuerdo con la investigación, el joven habría cometido los delitos en perjuicio de una mujer que confiaba en él.

“De acuerdo con la investigación, el sospechoso presuntamente se habría ganado la confianza de la víctima y aprovechando que esta, aparentemente, se encontraba en estado etílico, la habría agredido sexualmente y posteriormente le robó sus pertenencias”.

Tras cometer la supuesta agresión sexual, Núñez supuestamente siguió con su vida como si nada hubiera pasado, incluso, según el OIJ, habría usado una tarjeta robada a la víctima para irse de compras a un centro comercial.

La Policía Judicial añadió que tras ser detenido, el juzgado a cargo del caso dictó seis meses de prisión preventiva en su contra.

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

