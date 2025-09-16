Joven de 24 años suma un número asombroso de detenciones que deja a muchos con la boca abierta

Joven de 24 años ha sido detenido 19 veces por la Policía. Foto Marcelo Solano. (red social X/Joven de 24 años ha sido detenido 19 veces por la Policía. Foto Marcelo Solano.)

Un muchacho de apenas 24 años cuenta con un “récord” del que nadie quisiera rajar, pues a su corta edad ha sido detenido una increíble cantidad de veces por los cuerpos policiales.

Se trata de un joven apellidado Rivera González, quien ha sido detenido por la Policía en 19 ocasiones por distintos delitos.

El caso de este muchacho fue dado a conocer por Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, tras la última captura que se le hizo en el cantón central de la capital como sospechoso de un asalto.

A su corta edad, los tres muchachos ya son ampliamente conocidos por las autoridades. Foto Marcelo Solano.

Junto con Rivera, los oficiales también capturaron a otros dos jóvenes apellidados Tellez Astúa, de 24 años, y Sequeira Méndez, de 19 años, quienes han sido detenidos en tres ocasiones.

“Nuevamente capturados por asaltar a un peatón con cuchillo en mano. Quedaron a las órdenes de la Fiscalía de Flagrancia”, indicó Solano en su cuenta de X (red social anteriormente conocida como Twitter).

El jefe policial dijo que casos como estos de jóvenes reincidentes, que son aspirantes a pandilleros, solo tienen dos soluciones: o que el sistema trate de recuperarlos o que se les den penas privativas de libertad de muchos años para proteger a la población.