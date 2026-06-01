Joven futbolista fue asesinado poco después de vivir un momento muy especial en familia

Pocas horas antes de ser víctima de un atroz homicidio, Greivin Arguedas Rosales, joven jugador de Puntarenas FC Amputado, vivió un momento muy especial junto a toda su familia.

Así lo contó a La Teja doña Marta Rosales, mamá del joven de 17 años, quien explicó que poco antes del crimen tuvieron una reunión en familia muy especial.

“El sábado por la noche fue la última vez que estuvimos juntos; estábamos celebrándole el cumpleaños al abuelo de él y a una tía. Ellos cumplieron años en días anteriores, pero hasta este sábado tuvimos oportunidad de celebrárselos”, contó Rosales.

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Greivin era delantero en Puntarenas FC Amputados. Foto autorizada por Marta Rosales para La Teja. (Cortesía/Greivin Arguedas, joven de 17 años asesinado en Chomes. Foto autorizada por Marta Rosales para La Teja.)

En las primeras horas de la madrugada del domingo, la señora recibió la trágica noticia de que Greivin había sido baleado en las inmediaciones de un bar y restaurante en Chomes, Puntarenas. Lamentablemente, el muchacho murió poco después en el hospital de la provincia.

Por este caso, las autoridades detuvieron a un muchacho apellidado Arroyo, de 24 años, quien horas después del crimen se presentó ante las autoridades. Contra este mismo joven existía una orden de captura por otro caso.

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Doña Marta Rosales contó que su hijo fue asesinado, al parecer, por problemas personales con este sujeto, los cuales estarían relacionados con una expareja.

El muchacho falleció de un disparo en el pecho. Foto PFC/Autorizada por Marta Rosales. (Facebook/Greivin Arguedas Rosales. joven asesinado en Puntarenas. Foto PFC Amputados. Foto PFC/Autorizada por Marta Rosales.)

“Ese hombre, no sé ni cómo decirle, tenía problemas con mi hijo y siempre donde lo veía, lo agredía, hasta que pasó eso (el homicidio) ese día.

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“Ahorita él (Greivin) andaba en otra relación, pero todo habría sido por una expareja, que ahorita tampoco está con ese hombre (el sospechoso), entonces no sé por qué la tenía contra mi hijo”, dijo Rosales.

Además de ser un destacado jugador, doña Marta contó que su hijo cursaba el décimo año en el colegio y soñaba con iniciar un curso de mecánica en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), pues también le apasionaban las motocicletas.