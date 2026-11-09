Joven llegó armado con un cuchillo a delegación para supuestamente atacar a policía municipal y murió baleado

Una delegación policial en Heredia fue escenario de un hecho de alta tensión, luego de que un joven se presentara en el lugar, en apariencia, con la intención de apuñalar a uno de los policías municipales.

El caso terminó de forma trágica para el muchacho, pues el uniformado se defendió del supuesto ataque y le disparó en una ocasión. La herida que sufrió le provocó la muerte poco tiempo después.

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Esta es la versión que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con relación a los hechos ocurridos la noche de este domingo en el sector de Mercedes Sur de Heredia.

En cuanto al ahora fallecido, fue identificado por la Policía Judicial como un muchacho apellidado Rodríguez, de 23 años.

El joven murió a consecuencia de un balazo en el estómago. Foto: Archivo (IStock)

“De acuerdo con la información preliminar, el muchacho se habría presentado en la delegación de la Policía Municipal de la zona y, aparentemente, en determinado momento sacó un arma blanca e intentó herir en varias ocasiones a uno de los oficiales”, detalló el OIJ.

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Según las autoridades, el uniformado le habría dicho en reiteradas ocasiones que soltara el arma, pero este habría hecho caso omiso.

“El oficial utilizó su arma de reglamento para repeler el aparente ataque. El hombre fue trasladado a un centro médico para recibir atención; sin embargo, minutos después de su ingreso fue declarado sin signos vitales”, añadieron.

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Los investigadores que atendieron el caso informaron que Rodríguez falleció a consecuencia de un disparo que recibió en el estómago.

De momento, las autoridades no han determinado el motivo por el cual el joven habría tratado de agredir al uniformado.