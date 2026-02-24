Joven vivió una pesadilla de varias horas por supuesta deuda de préstamo gota a gota

Un muchacho de 24 años vivió una pesadilla de varias horas luego de que un grupo de siete sujetos lo subiera a la fuerza a un carro para luego privarlo de su libertad.

Ante tal escenario se podía esperar el peor de los finales para el joven apellidado Sánchez, pero el caso tuvo un desenlace inesperado.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron a eso de las 8:30 p.m. de este lunes en la provincia de Limón, cuando Sánchez viajaba en una bicimoto.

Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ, indicó que en ese momento el muchacho fue interceptado por tres carros, en los que viajaban los siete sospechosos.

La Policía localizó a los siete sospechosos y los detuvo. Foto Archivo.

“Estos sujetos lo retienen y lo trasladan a algún lugar en Limón. En ese sitio lo tuvieron por un tiempo, luego lo soltaron y lo devolvieron a su vivienda”.

Según el jefe policial, por ese hecho hubo una denuncia, por lo que se activó un operativo policial con el que se logró la detención de los sujetos.

La Policía Judicial maneja la tesis de que la privación de libertad de Sánchez podría estar relacionada con una supuesta deuda.

“Este delito se da, aparentemente, por un tema de alguna deuda que podría tener Sánchez con personas de la zona; se presume que se trataba de un cobro por la modalidad gota a gota”.