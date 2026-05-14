Sucesos

Precisa descripción permitió capturar a joven sospechoso de intentar matar a un hombre en Liberia

La víctima describió al joven y eso permitió que la Policía lo detuviera

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Por Adrián Galeano Calvo

La precisa descripción dada por un hombre atacado a balazos permitió que la Policía detuviera al sospechoso de cometer el ataque.

Lo que más llama la atención en este caso es que el sospechoso del hecho es un muchacho de apenas 17 años.

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El Ministerio de Seguridad Pública informó que los hechos ocurrieron en Liberia, Guanacaste, luego de que la Fuerza Pública fue alertada sobre un hombre baleado.

“El incidente fue reportado luego del ingreso del herido al Hospital Enrique Baltodano Briceño con una lesión por proyectil en el tórax. Según indicó la víctima, un hombre apellidado Torres, el ataque habría sido perpetrado por dos sujetos que viajaban en una bicimoto en el sector de Camboya”, informó Seguridad.

El muchacho habría participado en el ataque con otro hombres. Foto MSP.
El muchacho habría participado en el ataque con otro hombres. Foto MSP. (MSP/El muchacho habría participado en el ataque con otro hombres. Foto MSP.)

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Tras varios recorridos, los oficiales ubicaron en barrio Corazón de Jesús a un joven que coincidía con las características brindadas por el ofendido, por lo que fue aprehendido y puesto a las órdenes de las autoridades judiciales, en tanto que la bicimoto le fue decomisada.

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El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), mientras que el herido se encuentra estable.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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