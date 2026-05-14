Precisa descripción permitió capturar a joven sospechoso de intentar matar a un hombre en Liberia

La precisa descripción dada por un hombre atacado a balazos permitió que la Policía detuviera al sospechoso de cometer el ataque.

Lo que más llama la atención en este caso es que el sospechoso del hecho es un muchacho de apenas 17 años.

LEA MÁS: Joven de 23 años es sospechoso de participar en crimen de mujer ejecutada de balazo en la cabeza

El Ministerio de Seguridad Pública informó que los hechos ocurrieron en Liberia, Guanacaste, luego de que la Fuerza Pública fue alertada sobre un hombre baleado.

“El incidente fue reportado luego del ingreso del herido al Hospital Enrique Baltodano Briceño con una lesión por proyectil en el tórax. Según indicó la víctima, un hombre apellidado Torres, el ataque habría sido perpetrado por dos sujetos que viajaban en una bicimoto en el sector de Camboya”, informó Seguridad.

El muchacho habría participado en el ataque con otro hombres. Foto MSP. (MSP/El muchacho habría participado en el ataque con otro hombres. Foto MSP.)

LEA MÁS: Choque entre carro y bus cobra la vida de una pareja en Guanacaste

Tras varios recorridos, los oficiales ubicaron en barrio Corazón de Jesús a un joven que coincidía con las características brindadas por el ofendido, por lo que fue aprehendido y puesto a las órdenes de las autoridades judiciales, en tanto que la bicimoto le fue decomisada.

LEA MÁS: Detienen a señor de 69 años que estuvo a punto de matar a balazos a un hombre en San Carlos

El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), mientras que el herido se encuentra estable.