Jóvenes crearon “call center” para estafar a adultos mayores, este es el indignante método que usaban

Un grupo de jóvenes se habría puesto de acuerdo para crear una especie de “call center”. El problema es que, en apariencia, su objetivo era estafar a adultos mayores para apoderarse de su dinero.

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual este martes realizó cuatro allanamientos con el fin de desmantelar dicho negocio y detener a los sospechosos.

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Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ, indicó que los allanamientos se realizaron en Quesada Durán, San Francisco de Dos Ríos y Los Yoses.

Como resultado de la intervención policial, se logró la detención de dos muchachos apellidados Salgado, de 21 años, y Rodríguez, de 23, así como un menor de edad.

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Los sospechosos operaban en una casa en barrio Dent. (OIJ/Los sospechosos operaban en una casa en barrio Dent.)

Según Muñoz, la investigación se inició luego de que el OIJ recibió siete denuncias, la gran mayoría de adultos mayores, que dijeron ser víctimas de fraude informático.

“Al parecer, las víctimas eran contactadas por personas que se hacían pasar por funcionarios municipales, quienes les ofrecían gestionar el pago de trámites o pagos bancarios por temas municipales”, detalló Muñoz.

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Los investigadores incluso descubrieron que los sospechosos, en apariencia, llegaban hasta las casas de las víctimas para decirles que no pudieron hacer los pagos, por lo que necesitaban sus tarjetas bancarias y de esa manera les robaban su información bancaria.

De acuerdo con Muñoz, el supuesto grupo criminal operaba en una casa ubicada en barrio Dent, en Los Yoses, la cual había arrendado para establecer el mencionado call center.