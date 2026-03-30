Jóvenes de 19 y 15 años perdieron la vida en horrible accidente a pocos metros de hospital

Dos muchachos muy jóvenes perdieron la vida de forma trágica la noche de este domingo, a consecuencia de un horrible accidente de tránsito ocurrido a pocos metros de un hospital.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que las víctimas de ese mortal hecho fueron un muchacho apellidado Porras, de 19 años, y un joven de 15 años, quienes viajaban juntos en una motocicleta.

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Trascendió que Porras, en apariencia, recién había cumplido los 19 años la semana pasada.

El accidente que acabó con las vidas de ambos jóvenes ocurrió a eso de las 9 p.m. de este domingo en Turrialba, específicamente en una recta de la ruta 190, en las cercanías del hospital William Allen Taylor.

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Ambos muchachos murieron de forma inmediata tras el choque. Foto Turrialba Informada. (Facebook/Ambos muchachos murieron de forma inmediata tras el choque. Foto Turrialba Informada.)

“En apariencia, estas personas viajaban en una motocicleta cuando, por razones que se investigan, colisionaron contra un vehículo liviano”, indicó el OIJ.

Personal de la Cruz Roja fue alertado sobre el violento accidente, pero para cuando para los paramédicos llegaron a la escena ya no había nada que hacer por los muchachos.

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Fotografías que circulan en redes sociales muestran que la parte delantera del carro involucrado en el choque quedó totalmente despedazada, lo que hace presumir que se trató de una colisión frontal.

De momento, las autoridades no han determinado las circunstancias que mediaron en este fatal hecho, pero no se descarta un posible exceso de velocidad.