Sucesos

Jóvenes se quedaron sin gasolina y uno de ellos fue asesinado a balazos cuando empujaban carro en Jacó

El OIJ identificó al fallecido como un muchacho apellidado Navarrete, de 24 años

Por Adrián Galeano Calvo

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Cuatro amigos fueron víctimas de un aterrador ataque a balazos cuando se encontraban empujando el carro en el que viajaban, el cual se había quedado sin gasolina.

Producto de la lluvia de disparos, uno de los jóvenes perdió la vida y los otros tres resultaron gravemente heridos.

Esa es la versión preliminar que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con relación al homicidio ocurrido la noche de este lunes en playa Hermosa, en Jacó, Garabito.

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La Policía Judicial identificó al ahora fallecido como un muchacho apellidado Navarrete, de 24 años, quien murió a consecuencia de disparos que recibió en la cara, los brazos y las piernas.

Los tres heridos fueron identificados como de apellidos Fallas, de 20 años; Cerdas, de 22; y Arce, de 29, quienes presentaban impactos de bala en distintas partes de sus cuerpos.

Una balacera registrada en el barrio 15 de setiembre, en Hatillo, dejó la noche de este miércoles 6 personas heridas.
Los tres heridos fueron trasladados de emergencia a un centro médico. Foto Archivo. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

Según las autoridades, los hechos ocurrieron alrededor de las 11:30 p.m. del lunes sobre la ruta 34.

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“De acuerdo con la versión preliminar que se maneja, estas personas viajaban en un vehículo y en un determinado momento, al parecer, se quedaron sin combustible, por lo que tuvieron que empujar dicho carro cuando”, indicó el OIJ.

En un momento dado, por razones que no son claras, los jóvenes fueron abordados por varios sujetos que llegaron en otro carro.

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“En determinado momento se habría dado algún tipo de hecho que propició que estas personas resultaran heridas por arma de fuego”, agregó la Policía Judicial.

De momento, las autoridades aún no han determinado el móvil del crimen.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.