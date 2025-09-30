Jóvenes sospechosos de violento ataque en centro comercial serán investigados por grave delito

Los hechos ocurrieron dentro de Multicentro en Desamparados. Foto Facebook. (Facebook/Los hechos ocurrieron dentro de Multicentro en Desamparados. Foto Facebook.)

Los dos muchachos, de 15 y 16 años, que fueron detenidos como sospechosos de atacar a una mujer y a su hijo dentro de un conocido centro comercial en San José, están metidos en un grave problema.

Esto debido a que la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil los investigará por un delito muy serio, que de ser encontrados responsables podrían pasar varios años detenidos.

Ante consulta de La Teja, el Ministerio Público dio a conocer cuál es el presunto delito que se le está atribuyendo a estos muchachos.

“La Fiscalía Adjunta Penal Juvenil confirmó que los hechos que usted refiere se encuentran en investigación por el presunto delito de tentativa de homicidio. Actualmente, dos personas menores de edad permanecen detenidas.

“Debido a que el despacho se encuentra atendiendo el caso, esta es toda la información que se puede brindar de momento”, indicó Fiscalía.

Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes dentro del Mall Multicentro de Desamparados, cuando los sospechosos, al parecer, atacaron con arma blanca a una mujer y a su hijo.

Gracias a la rápida acción de la seguridad privada del mall y la Fuerza Pública se logró la detención de ambos muchachos.

De acuerdo con información facilitada a este medio, al parecer, la mujer herida sería la orientadora de un colegio ubicado en esa zona, al que, anteriormente, asistían los dos sospechosos.

Al parecer, la mujer y su hijo ya habían tenido problemas con los jóvenes sospechosos, y este lunes, en apariencia, se encontraron por casualidad en el centro comercial, por lo que los sospechosos habrían decidido atacarlos.