Sucesos

Juicio contra Celso Gamboa en Estados Unidos se retrasará, este es el motivo que se dio a conocer

El juicio contra el exmagistrado Celso Gamboa estaba fijado para el próximo 1 de junio, esta es la nueva fecha

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Por Adrián Galeano Calvo

El juicio a realizarse en Estados Unidos contra el exmagistrado Celso Gamboa, uno de los primeros ticos extraditados a ese país, se retrasará casi cuatro meses respecto a la fecha inicial que había sido fijada.

Esto se debe a que la corte del distrito Este de Texas aceptó la solicitud de prórroga presentada por el abogado defensor de Gamboa, Rafael de la Garza.

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La prórroga fue avalada este miércoles 6 de mayo por el juez federal Campbell Barker, por lo que el juicio que estaba fijado para el próximo 1 de junio, fue reprogramado para el 5 de octubre de este año.

El abogado de Gamboa presentó la solicitud de posponer el debate el pasado 27 de abril, alegando que se trata de un proceso complejo y en el que habrá un volumen considerable de pruebas documentales por revisar, por lo que la defensa necesita de más tiempo para prepararse.

Celso Gamboa siendo extraditado a Estados Unidos.
Celso Gamboa fue extraditado a Estados Unidos. (OIJ/OIJ)

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El juez a cargo aceptó la solicitud debido a que consideró que el abogado de Gamboa debe contar con el tiempo suficiente para la debida preparación del juicio.

La Fiscalía tampoco se opuso a la solicitud presentada por de la Garza.

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Otro punto importante es que el juez dejó claro que el próximo 4 de setiembre será la fecha límite para que la defensa de Gamboa presente una notificación de acuerdo de culpabilidad, ya que de pasarse de esa fecha no recibiría ninguna reducción si llega a aceptar la responsabilidad.

Celso Gamboa fue extraditado el pasado 20 de marzo a los Estados Unidos, junto a Edwin López Vega, alias Pecho de Rata. Ambos son acusados por las autoridades de ese país como sospechosos de traficar drogas a territorio norteamericano.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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