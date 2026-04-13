La cifra de asesinatos a la que llegó Costa Rica en lo que llevamos del año asusta y mucho

Costa Rica registra 206 homicidios durante los primeros cuatro meses del 2026, según las estadísticas más recientes del OIJ. Aunque la cifra sigue siendo preocupante, representa una disminución significativa en comparación con el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con los datos oficiales, del total de víctimas 185 son hombres y 20 mujeres, aún falta un cuerpo por determinar el género.

Las estadísticas del OIJ señalan que la mayoría de los homicidios fueron cometidos con armas de fuego, con un total de 164 casos. En segundo lugar, se registran 20 asesinatos con arma blanca o algún objeto filoso, mientras que 22 víctimas murieron a causa de otros tipos de agresiones, como golpes o estrangulamiento.

Dentro de este último grupo se encuentra el caso de Junieysis Merlo Espinoza, quien fue víctima de femicidio por estrangulamiento, un hecho que conmocionó tanto a Costa Rica como a Nicaragua.

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Aunque hay una reducción de homicidios, la cifra sigue siendo alarmante. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Disminución de casos respecto al 2025

A pesar de la alta cifra de muertes violentas, las estadísticas reflejan una reducción de 60 homicidios en comparación con el mismo periodo del 2025, cuando se contabilizaban 266 asesinatos. Esta disminución representa una señal positiva en medio de la preocupación por la violencia en el país.

San José se mantiene como la provincia con mayor cantidad de homicidios. Le siguen Limón, Puntarenas, Alajuela, Cartago, Guanacaste y Heredia.

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El análisis por edades revela que la mayoría de las víctimas corresponde a personas jóvenes. El grupo más afectado es el de 18 a 29 años, seguido por quienes tienen entre 30 y 39 años, lo que refleja el impacto de la violencia en la población económicamente activa del país.

Según el OIJ, el ajuste de cuentas continúa siendo la principal causa de los homicidios en Costa Rica, fenómeno generalmente asociado a disputas entre grupos criminales y actividades relacionadas con el narcotráfico.