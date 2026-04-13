Sucesos

OIJ da a conocer la identidad del hombre al que mataron a plena luz del día en el centro de San José

Un video muestra que el ahora fallecido tuvo una aparente discusión con unos sujetos previo a recibir los disparos

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Por Adrián Galeano Calvo

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al hombre que este domingo fue víctima de un atroz asesinado, a plena luz, en el centro de San José.

Por medio de su oficina de prensa, la Policía Judicial dio a conocer que el ahora fallecido era un hombre apellidado Rodríguez, de 34 años.

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De acuerdo con la versión preliminar del OIJ, los hechos ocurrieron pasadas las 3 p. m. de este domingo en avenida 5, en el centro de San José.

“Al parecer, el ofendido se encontraba en vía pública, cuando fue interceptado por dos hombres que viajaban en una motocicleta, en apariencia, uno de ellos le disparó en varias ocasiones y posteriormente se dieron a la fuga”, informó el OIJ.

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El ahora fallecido corrió casi una cuadra para luego desplomarse a la orilla de una calle. Captura de vídeo.
El ahora fallecido corrió casi una cuadra para luego desplomarse a la orilla de una calle. Captura de vídeo. (Facebook/El ahora fallecido corrió casi una cuadra para luego desplomarse a la orilla de una calle. Captura de vídeo.)

Según los investigadores que atendieron el caso, Rodríguez falleció en la escena a consecuencia de varios impactos de bala que recibió en el pecho.

En videos que circulan en redes sociales se observa como Rodríguez tuvo una especie de discusión con los dos sujetos que viajaban en la moto y uno de ellos le disparó en el pecho, sin importarle que otras personas pasaban por el sitio.

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Pese a recibir los disparos, Rodríguez corrió aproximadamente una cuadra, hasta que finalmente se desplomó a la orilla de una calle y su cuerpo quedó tendido dentro de un caño.

De momento las autoridades no han determinado las circunstancias que mediaron en el mortal hecho.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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