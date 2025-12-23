La dolorosa reacción de una cubana en el país al asistir a la feria del agricultor y ver tanta comida

Anita la cubana, tiktoker que emigró a Costa Rica, relató en redes sociales el choque que vivió al encontrarse con una abundancia de alimentos que no existe en su país de origen.

Para muchos ticos es algo cotidiano; para ella, fue abrir los ojos a una realidad completamente distinta.

Ella justamente llegó a suelo tico durante el fin de semana y estuvo en una feria del agricultor donde se topó con muchos productos y colores, así como precios a escoger, quedó con la boca abierta.

“Salí de Cuba hace dos días y la verdad que el choque con la realidad fue demasiado duro, llegar a un mercado y ver que hay tantas cosas que en tu país ni siquiera las puedes ver, no les puedo explicar qué es venir a un mercado y ver que hay tanta variedad de frutas, verduras, carnes; puedes comprar lo que tu necesites por la semana”, exclamó ella mostrando las imágenes que grabó durante su recorrido.

Anita la cubana que emigró a Costa Rica

Agregó que se sintió como una niña al ver tanta comida, especialmente al ver las fresas, las cuales muchas familias ticas disfrutan todos los días y en Cuba ni siquiera se ven, así como las plantas y tomarse un fresco de caña de azúcar.

Ella viajó en un vuelo hasta Nicaragua y luego caminando llegó hasta suelo costarricense, no vino sola, trajo a su hijo de aproximadamente 3 años y otros familiares.

Se trató de la primera vez que ella viajó en un avión y para ella todo es nuevo, hasta unas gradas eléctricas, a las cuales le dio medio subirse por temor a caerse.

