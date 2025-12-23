Reabren paso en la carretera Interamericana Sur en Buenos Aires tras una semana cerrada

El paso por la carretera Interamericana Sur, a la altura de Cuesta López, entre Buenos Aires y Paso Real, ya fue habilitado luego de estar cerrado por una semana.

La Municipalidad de Buenos Aires, zona sur del país, informó que el paso fue reabierto la noche de este lunes 22 de diciembre.

“Comunicamos oficialmente la apertura en ruta 2, en el kilómetro 201, conocido como la Cuesta López, con los dos carriles habilitados a partir de este momento”, señalaron en sus redes sociales.

Esta calle es muy transitada por transportistas y por las familias que viajan hacia San Vito de Coto Brus, Paso Real y otras comunidades cercanas.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) señaló que el cierre se debió al colapso de una alcantarilla.

Cierre vial en la zona sur del país a la altura de Cuesta López entre Buenos Aires y Paso Real. Foto: Noticias Coto Brus (Noticias Coto Brus/Noticias Coto Brus)

