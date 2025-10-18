La lista de extraditables a Estados Unidos crece: incluyen a un policía y a tres supuestos narcos

OIJ detiene cuatro hombres para su extradición a Estados Unidos como como sospechosos de narcotráfico (Ministerio Público/Ministerio Público)

Un oficial de la Fuerza Pública se convirtió en otro integrante de la lista de extraditables hacia Estados Unidos. Así lo confirmó el Ministerio Público, tras la captura de cuatro hombres más, este sábado 18 de octubre.

Se trata de un sujeto de apellidos Corella Amador, conocido como Rojo; los otros tres son de apellidos Cordero Obregón, alias Candado, Pallín o el Gordo; Gerardo Castro Muñoz, conocido como Lalo o Precioso; y William Iván Ramírez Arguedas, alias Kimba.

Cuatro hombres más se unen a la lista de extraditables hacia los Estados Unidos.

Coordinación internacional para las detenciones

La captura de los extraditables se realizó mediante coordinaciones del Ministerio Público, la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Policía de Control de Drogas (PCD) y la Fuerza Pública.

“En apariencia, estos se asentaron en la zona sur del país, donde se dedicaron a trasegar cocaína por vía marítima, aérea y terrestre, desde Colombia hacia Costa Rica, para después movilizarla hasta México y de ahí a Estados Unidos; hechos detectados al menos entre 2017 y 2020”, señalaron en el Ministerio Público.

Pistas clandestinas y rutas hacia el norte

Agregaron que utilizaron pistas clandestinas en el Pacífico Central y que uno de sus centros de operaciones estaba en San Vito de Coto Brus.

Randall Zúñiga, director del OIJ, confirmó que la banda habría transportado cocaína por barco, avión y furgones de carga desde Colombia, a través de Costa Rica hacia Guatemala y México, para su importación a Estados Unidos.

“En una operación coordinada a solicitud del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California, por ser sospechosos de tráfico internacional de drogas”, explicó Zúñiga.

“El Tribunal del Distrito Sur también sostiene que la organización narcotraficante se asentó en Golfito, desde donde coordinaron el transporte y almacenamiento de grandes cantidades de cocaína recibidas de buques marítimos. Incluso, se les vincula con el decomiso de más de tres toneladas de estupefacientes”, confirmaron en el Ministerio Público.

Ministerio Público y DEA refuerzan cooperación

El fiscal general, Carlo Díaz, afirmó que sin importar el nivel o participación de cualquier persona dentro de una organización criminal, el trabajo conjunto entre el Ministerio Público y la DEA se mantendrá, con el objetivo de acreditar los delitos que se les imputan.

Esta lista inició el 23 de junio anterior con la captura del exmagistrado Celso Gamboa, cuyo proceso sigue en desarrollo. Gamboa debe cumplir con la condición de no tener procesos penales pendientes para ser llevado a Estados Unidos; de momento le faltan dos procesos.