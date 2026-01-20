La misma falla que sacudió San José este lunes ya había dado otro buen susto

Una falla local en San José es la responsable del fuerte sismo que alarmó a más de uno a las 5:06 de la tarde de este lunes 19 de enero.

Esta falla ya había dado otro buen susto que, incluso, le robó el sueño a muchos. Así lo explicó Lepolt Linkimer de la Red Sismológica Nacional (RSN) a La Teja.

“Costa Rica tiene muchas fallas activas y este temblor ocurre en una de estas, que se localiza en la zona metropolitana. La madrugada del 22 de agosto del 2025 hubo un temblor muy fuerte que se localizó entre Barrio Tournón y Tibás, y todo el mundo se levantó en la madrugada. Es un temblor muy parecido al de este lunes, que fue de 4,5; el anterior fue de 4,4, pero sí, esos son temblores que ocurren en estas fallas locales”, explicó Linkimer.

Sismo en un punto histórico

La RSN señala que este ocurrió un kilómetro al este de San Juan de Tibás. Por su parte, el Observatorio Sismológico y Vulcanológico de Costa Rica (Ovsicori) afirma que este se generó debajo del Museo Nacional, una zona altamente transitada de la capital.

Lepolt afirma que ambos puntos son lo mismo.

“Las personas perciben que hay como mucha diferencia, pero en realidad no lo hay; si ves la ubicación de los puntos, hay menos de dos kilómetros de diferencia, que para una localización sísmica es lo habitual, eso es lo normal, pero los puntos de referencia dan la sensación de que los puntos son muy distantes.

“Si lo ven en un mapa, se pueden percatar de que son zonas adyacentes; entonces, en realidad, esto es lo normal. De esas pequeñas diferencias no hay nada de qué preocuparse; es absolutamente inherente al proceso de localización, las dos son confiables”, explicó el experto en sismología.

El fuerte sismo que alarmó a los vecinos de la Gran Área Metropolitana la tarde de este lunes 19 de enero ocurrió a las 5:06 p. m. y tuvo su epicentro en un punto histórico del centro de San José. Foto: Ovsicori (Ovsicori/Ovsicori)

Réplicas podrían continuar

La Red Sismológica Nacional y el Ovsicori reportan réplicas y señalan que estas van a continuar. Las primeras réplicas ocurrieron a las 5:38 p. m. de este lunes 19 de enero, treinta y dos minutos después del primero que quedó registrado a las 5:06 p. m.

El primer movimiento telúrico registró una magnitud de 4,5 con su epicentro a un kilómetro al este de San Juan de Tibás, mientras que los otros dos fueron de 3 grados, con una profundidad de 4 kilómetros, un kilómetro al este de Cinco Esquinas de Tibás. También otro con una magnitud de 2,8 grados, a la misma hora, un kilómetro al norte de San José.

Red Sismológica Nacional afirma que es de 4,5 grados (ULISES RUIZ/AFP)

Reporte sismo de lunes 19 de enero 2026, según la Red Sismológica Nacional (Redes/Facebook)

Sismo fue sentido en varios lugares

El movimiento fue percibido en Alajuela, Belén de Heredia, San Francisco de Dos Ríos y Cartago.

No se reportan daños, según confirma la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Especialistas explicaron que este tipo de sismos son frecuentes en el Valle Central debido a la actividad de fallas locales, por lo que reiteraron el llamado a la población a mantener la calma y aplicar las medidas básicas de seguridad ante eventos sísmicos.

Las autoridades recordaron la importancia de contar con un plan familiar de emergencia y mantenerse informados únicamente por medio de fuentes oficiales.