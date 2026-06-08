Llamas consumen por completo tres buses en Puntarenas

La madrugada de este lunes estuvo movida para los bomberos de Puntarenas, esto debido a un voraz incendio que consumió por completo tres autobuses.

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De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos, el siniestro ocurrió a eso de la 1 a.m. en El Roble de Puntarenas, específicamente en una propiedad que está contigua a las instalaciones de la UTN.

“A nuestra llegada teníamos tres autobuses totalmente envueltos en llamas, por lo que iniciamos el control y la protección del sector del taller y otros autobuses que se encontraban aledaños”, explicó Roberto Braga, bombero de la estación de El Roble.

Los tres buses fueron consumidos por las llamas. Foto Bomberos. (Bomberos/Los tres buses fueron consumidos por las llamas. Foto Bomberos.)

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La emergencia fue atendida por personal y unidades de las estaciones de El Roble y Esparza.

Los rescatistas informaron que afortunadamente ninguna persona resultó herida en el incidente.

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Las autoridades se encuentran investigando las circunstancias que mediaron en el incendio, para determinar si este incluso pudo haber sido provocado.