Sucesos

Llamas consumen por completo tres buses en Puntarenas

Afortunadamente ninguna persona resultó herida en el siniestro

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Por Adrián Galeano Calvo

La madrugada de este lunes estuvo movida para los bomberos de Puntarenas, esto debido a un voraz incendio que consumió por completo tres autobuses.

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De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos, el siniestro ocurrió a eso de la 1 a.m. en El Roble de Puntarenas, específicamente en una propiedad que está contigua a las instalaciones de la UTN.

“A nuestra llegada teníamos tres autobuses totalmente envueltos en llamas, por lo que iniciamos el control y la protección del sector del taller y otros autobuses que se encontraban aledaños”, explicó Roberto Braga, bombero de la estación de El Roble.

Los tres buses fueron consumidos por las llamas. Foto Bomberos.
Los tres buses fueron consumidos por las llamas. Foto Bomberos. (Bomberos/Los tres buses fueron consumidos por las llamas. Foto Bomberos.)

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La emergencia fue atendida por personal y unidades de las estaciones de El Roble y Esparza.

Los rescatistas informaron que afortunadamente ninguna persona resultó herida en el incidente.

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Las autoridades se encuentran investigando las circunstancias que mediaron en el incendio, para determinar si este incluso pudo haber sido provocado.

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IncendioBuses quemados Puntarenas
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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