¿Llegó Joselyn Chacón al juicio en su contra? Esto sucedió en la audiencia de este martes

Este martes se llevó a cabo una nueva audiencia por el juicio que se lleva contra Joselyn Chacón, exministra de Salud, por los presuntos delitos de injurias y calumnias que habría cometido contra Francisco Nicolás, exdiputado de Liberación Nacional.

Tal y como ocurrió el lunes, Chacón tampoco se presentó a la audiencia de este martes debido a una incapacidad, situación que llevó al Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José a tomar una serie de decisiones.

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Así lo dio a conocer el exiputado liberacionista, quien también señaló que José Miguel Villalobos, abogado que representaba a la exministra tampoco se presentó a la sala de juicio.

La exministra de salud no se presentó a la audiencia debido a una incapacidad médica. (Rafael Pacheco Granados)

“Justificó su ausencia, tanto de ayer como de hoy, en una incapacidad que le extendieron en un ebais de la Caja”, agregó el exlegislador.

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Nicolás reveló que el tribunal a cargo tomó una decisión muy importante relacionada con el tema de la incapacidad de Chacón.

“El Tribunal decidió someter este criterio médico a ser valorado por la Medicatura Forense, entonces le están pidiendo a la doctora Chacón que se apersone a ese lugar para que sea valorada, haciendo la diferencia en que puede haber una incapacidad para laborar, pero no necesariamente esa incapacidad limita a la persona para poder estar presente en un juicio o dar su testimonio”, detalló Nicolás.

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De acuerdo con el exdiputado, al cierre de la audiencia de la mañana de este martes, la exministra no se había presentado ante Medicatura Forense.

La nueva audiencia fue programada para la mañana del 23 de octubre de este año.