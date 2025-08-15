Sucesos

Lo que el pronóstico del tiempo anuncia para este fin de semana podría cambiar sus planes

No guarde la sombrilla, los aguaceros volverán con fuerza

Por Alejandra Morales

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica la llegada nuevamente del polvo del Sahara, lo que alejará las lluvias para este fin de semana.

Para las mañanas, se espera nubosidad de poca a parcial en el Pacífico Norte y Valle Central, podría presentarse lluvias en el Caribe y la Zona Norte, además, en el Pacífico Central y Sur.

No guarde la sombrilla, los aguaceros volverán con fuerza. Fotos: Mayela López (Mayela López/Mayela López)

Para la tarde, las lluvias serán aisladas a dispersas; pero, para el Pacífico Central y Sur pronostican aguaceros con tormenta en las montañas al iniciar las tardes para luego extenderse a las costas.

A principios de la próxima semana, es decir, a partir del lunes 18 de agosto, regresarán los aguaceros especialmente en el Pacífico, Valle Central y la Zona Norte.

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

