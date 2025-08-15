Paso por la ruta 32 está totalmente cerrado y estas son las razones que lo impiden

Troncos y tierra en el kilómetro 31 es lo que mantiene el paso cerrado sobre la carretera Braulio Carrillo que comunica San José con Limón.

Cuadrillas del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) se mantienen cortando los árboles y limpiando el paso.

El MOPT señaló que hasta este sábado informarán la reapertura por la carretera Braulio Carrillo. Foto: MOPT (MOPT/MOPT)

Será hasta este sábado 16 de agosto, que el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) informen la hora de reapertura, situación que ha disgustado a muchas personas, pues es un problema frecuente en esta carretera, sobre todo en época lluviosa.

El paso de la onda #23 fue la que generó la caída de los árboles.

Trabajadores de Conavi limpian la carretera Braulio Carrillo. Foto: MOPT (MOPT/MOPT)

“Para viajar desde y hacia el Caribe se dispone de la ruta 10, por Turrialba y Bajos de Chilamate-Vuelta de Kopper como alternativas para todo vehículo y por Vara Blanca solo para vehículos livianos”, señalaron en el MOPT.

En el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) señalaron que a partir de este viernes se espera el ingreso nuevamente del polvo del Sahara lo que mantendrá mejores condiciones del tiempo para la mayor parte del territorio nacional.