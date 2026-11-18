El OIJ realizó un allanamiento en una vivienda de Muelle de Florencia, San Carlos. (OIJ/OIJ)

Un joven de 19 años, de apellido Dávila, fue detenido este miércoles durante un allanamiento realizado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Muelle de Florencia, en San Carlos.

El OIJ informó a La Teja que el muchacho figura como sospechoso del presunto delito de infracción a la Ley de Psicotrópicos, bajo la modalidad de venta de droga.

Los agentes judiciales investigaban el caso desde hacía aproximadamente mes y medio. (OIJ/OIJ)

La investigación habría comenzado hace aproximadamente un mes y medio, luego de que los agentes recibieran varias informaciones confidenciales que señalaban que, supuestamente, el joven se dedicaba a vender crack y marihuana desde la vivienda intervenida.

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A partir de esos reportes, los investigadores realizaron diferentes diligencias para verificar la presunta actividad ilícita. El allanamiento se ejecutó este miércoles a partir de las 4 a. m., bajo la dirección funcional del Ministerio Público.

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Durante el operativo, además de la detención del sospechoso, los agentes decomisaron evidencia que será incorporada a la investigación.

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El joven será presentado ante el Ministerio Público, despacho que deberá determinar su situación jurídica.